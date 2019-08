Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Brand im Kleingartenverein - Polizei bittet um Hinweise

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Pastorenweg 23.08.19, 01.15 Uhr

Nach dem Brand zweier Lauben in einem Helmstedter Kleingartenverein in der Nacht zum Freitag bittet die Polizei Helmstedt um Zeugenhinweise. Da das Feuer auf dem Gelände am Pastorenweg nahe der Bundesstraße 244 um 01.15 Uhr bemerkt wurde, interessieren sich die Ermittler für Personen oder Fahrzeuge, die von Mitternacht an im Bereich des Tatortes beobachtet wurden. Als die Feuerwehrleute eintrafen, brannte es bereits in voller Ausdehnung. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Rufnummer der Polizeiwache unter 05351-5210.

