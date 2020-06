Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest von Pfingstmontag, 01.06.2020

Soest (ots)

Möhnesee - Überraschungsaktion endet mit Strafverfahren

In der Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag kam einem aus Österreich stammenden Forstarbeiter die Idee, im Bereich der Linkstraße in Delecke einen Arbeitskollegen beim Angeln zu überraschen bzw. zu erschrecken. Gegen 00.10 Uhr fuhr er mit seinem Mazda Pick-Up in Begleitung weiterer Personen eine befestige Zufahrt für Bootsanhänger herunter und gelangte bis direkt an das Ufer. Hier traf er jedoch nicht wie erwartet auf den Bekannten, sondern auf gänzlich fremde Angler. Der 32-jährige Österreicher hatte schlicht die falsche Seezufahrt gewählt. Die Überraschung der Angler gelang, jedoch mit dem Ergebnis, dass diese den perplexen Fahrer an der Weiterfahrt hinderten, den Zündschlüssel abzogen und die Polizei verständigten. Die Begleiter flüchteten und ließen den Fahrzeugführer allein zurück. Das Ergebnis der nächtlichen Spontanaktion: Die Polizeibeamten stellten während der Sachverhaltsklärung eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobene an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der ausländische Führerschein vorläufig sichergestellt. (sn)

Geseke - Firmeneinbruch

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 09:30 Uhr in die Halle eines Dachdeckerbetriebes an der Fortunastraße ein. Im Außenbereich der Firma wurde die provisorische Umzäunung geöffnet und Kupferschrott im Wert von ca. 500 Euro mit Schubkarren vom Gelände geschafft und abtransportiert. Zudem schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe des Gebäudes ein, begaben sich in die Lagerhalle und öffneten dort gewaltsam drei abgestellte Firmenfahrzeuge. Ob daraus etwas entwendet wurde, war bei Anzeigenerstattung nicht bekannt. Aus der Lagerhalle wurden zwei Werkzeugkisten mit Inhalt gestohlen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

Möhnesee - Verdacht der Brandstiftung

Am Pfingstsonntag musste die Feuerwehr Möhnesee gegen 08:15 Uhr zum Brand eines Gartenhäuschens ausrücken. Auf einem Grundstück an der Straße "Luerwald" im Wohngebiet südlich der Möhne brannte der etwa 2x2 Meter große Holzbau, in dem diverse Kleingegenstände gelagert wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 400 - 500 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden. Als Ursache kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein. (sn)

Lippstadt - Brand einer Gartenhütte verursacht hohen Sachschaden

Der Brand einer kombinierten Garten- und Gerätehütte auf dem Gelände des Kleingartenvereins "Wiesengrund" verursachte am Pfingstmontag nach ersten Schätzungen einen Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro. Gegen 06:15 Uhr begaben sich Feuerwehr und Polizei zu dem ca. 60 qm großen Holzbau an der Straße "Auf der Schacht", in dem der Besitzer zahlreiche Gartengeräte und ein Pedelec lagerte. Diese Gegenstände sowie weitere, im unmittelbaren Nahbereich des Holzschuppens befindliche Gartenmöbel sowie das Gebäude selbst wurden durch das Feuer vollkommen zerstört. Verletzt wurde niemand. Im Anschluss an die Löscharbeiten machte die Kontamination eines angrenzenden Bachs mit Löschschaum den Einsatz der unteren Wasserbehörde erforderlich. Ein spezialisiertes Unternehmen musste das Löschmittel absaugen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. (sn)

Wickede - Einbruchdiebstahl

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Pfingstsonntag, 22:00 Uhr bis Montag, 07:45 Uhr in die Räumlichkeiten eines Schnellimbisses an der Hauptstraße ein. Sie verschafften sich Zugang durch Aufhebeln eines straßenseitigen Fensters und entwendeten verpackte Elektroartikel im Wert von rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

