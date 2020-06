Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen - Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Montag, 08.06.20, 17.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 08.06.20, 17.30 Uhr, befuhr eine 42-jährige Kraftfahrzeugführerin aus Bad Gandersheim mit ihrem Pkw Skoda die Hildesheimer Straße aus Wolperode kommend in Richtung Bad Gandersheim. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache gerät die 42-jährige in Höhe des Feuchtbiotops in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt in der neben der Fahrbahn befindlichen Böschungzum Stehen. Die Kraftfahrzeugführerin wird durch den Unfall leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR

