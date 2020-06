Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Leistungsbetrug

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 26.02.2020 bis 08.06.2020

Am 26. Februar 2020 beauftragte ein 64jähriger Mann, nach dem Tod seiner Mutter, ein ortsansässiges Bestattungsunternehmeen mit der Urnenbeisetzung. Die Gesamtkosten für die Bestattung in Höhe von 2187,- Euro wurden bis zum heutigen Tag nicht vom Auftraggeber beglichen. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen den aus einem Ortsteil von Einbeck stammenden Mann eingeleitet.

