POL-DO: Bilanz einer Verkehrskontrolle: Fahrer unter Drogen, gestohlene Kennzeichen, gefälschte Dokumente - und ein interessanter Fund im Kofferraum

Dortmund (ots)

Einem Streifenteam der Dortmunder Polizei fiel am Donnerstag (16.7.2020) im Stadtteil Mengede ein VW-Kombi mit zunächst fünf Insassen auf. Denn der Fahrer nutzte gegen 6.50 Uhr auf der Bodelschwingher Straße die volle Spurbreite aus - er fuhr in Schlangenlinien. Definitiv ein Grund, den Pkw anzuhalten und den Fahrer zu überprüfen.

So geschehen kurze Zeit später auf der Emscherallee / Ecke Mengeder Straße. Die ersten Ermittlungen führten schnell zu interessanten Erkenntnissen:

1. Der Fahrer, ein 40-Jähriger aus Lüdenscheid, stand unter dem Einfluss von Drogen, wie später ein Drogentest ergab.

2. Die an dem VW angebrachten Pkw-Kennzeichen sind der Polizei bereits bekannt - sie wurden in Duisburg gestohlen. Die auf den VW zugelassenen Kennzeichen lagen im Kofferraum. Was sonst noch im Kofferraum lag: siehe Punkt 6.

3. Keiner der Insassen wusste, wem der Pkw gehört. Auch der Fahrer nicht.

4. Einer von vier weiteren Insassen versuchte seine Identität mit einer Schwarzweiß-Fotokopie eines Ausweises nachweisen. Bei ihm entdeckten die Polizisten noch Drogen. Um die Identität zweifelsfrei zu klären, musste der 38-Jährige aus Dortmund zu einer Polizeiwache. Er reagierte aggressiv, schlug um sich und wollte die Polizisten beißen.

5. Ein weiterer Beifahrer versuchte sich mit einem bulgarischen Pass auszuweisen - vergeblich. Der Polizei war längst bekannt, dass dieser Pass gefälscht und von ihm in Bremerhaven gekauft wurde. Der 32-Jährige aus der Republik Moldau wurde ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

6. Im Kofferraum lagen nicht nur die richtigen Pkw-Kennzeichen, sondern auch ein 21-jähriger Mann. Der gebürtige Lüdenscheider gab an, in dem Kofferraum auf dem Weg zur Arbeit gewesen zu sein.

Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und ermittelt nun u. a. wegen verschiedener Verkehrsdelikte, Widerstands, Urkundenfälschung und des Verdachts auf illegalen Aufenthalt.

