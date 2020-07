Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Motorradfahrer schwer verletzt

Rüthen (ots)

Am Dienstag, gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Erwitte die Mildestraße von Menzel kommend in Richtung Rüthen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Zweirad in den Graben. Zwei später eingetroffene Zeugen leisteten Erste-Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der Erwitter wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der 25-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt außer dem Motorradhelm keine weitere Schutzkleidung. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 2.000 Euro geschätzt. Gegenüber einem weiteren Zeugen gab der Motorradfahrer an, dass er von einem entgegenkommenden Wagen geschnitten worden sei. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder einem flüchtigen Auto machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

