Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schlägerei auf Campingplatz

Lippstadt (ots)

Am Montag, gegen 20:45 Uhr, kam es auf dem Campingplatz am Margaretensee zu einer Schlägerei. Zwei 26-jährige Männer aus Lippstadt waren mit einem 31-jährigen und einer 36-jährigen Bewohnerin des Campingplatzes in Streit geraten. Man schlug sich gegenseitig. Aus jeder Partei wurde dabei ein Mann leicht verletzt. Grund für den Streit waren unterschiedliche Ansichten zur Müllentsorgung. Da man sich gegenseitig beschuldigte wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell