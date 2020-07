Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unter den Rock gefilmt - Upskirting

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 19:10 Uhr, wurde die Polizei zu einem Supermarkt an die Straße "Am Weinberg" gerufen. Hier war eine 34-jährige Lippstädterin sexuell belästigt worden. Als sie sich über eine Kühltheke lehnte, bemerkte sie eine Berührung am Bein. Sie drehte sich um und sah einen jungen Mann der hinter ihr kniete und unter ihren Rock schaute. Die Frau stieß den Mann von sich weg. Der Täter flüchtete mit den Wort "Entschuldigung". Auf der Videoaufzeichnung des Geschäftes ist zu erkennen, wie der Täter einen Gegenstand (vermutlich ein Handy) unter den Rock der Frau hält. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat dunkle kurze Haare. Bei der Tat trug er ein graues T-Shirt mit orangenem Aufdruck und blaue Shorts mit roten oder orangenen Streifen an den Seiten. An den Füßen hatte er weiße Tennissocken und weiße Sneakers. Er sprach aktzentfreies Deutsch. Hinweise zu dem Upskirter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (lü)

