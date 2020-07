Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Verkehrsunfall

Möhnesee (ots)

Am Südufer ist es am Montag, gegen 17:50 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 72-jähriger Autofahrer beabsichtigte rückwärts in eine Parklücke am Straßenrand zu fahren. Ein nachfolgender 83-jähriger Motorradfahrer wollte einen Zusammenstoß durch starkes Bremsen verhindern. Dabei kam er zu Fall und rutschte in den VW. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen, der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2100 Euro. (wo)

