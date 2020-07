Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kioskeinbruch

Werl (ots)

Am Montag (12.Juli), kurz nach 4 Uhr, wurde der Einbruchsalarm an einem Kiosk an der Unnaer Straße ausgelöst. Zwei unbekannte Täter schlugen die Scheibe ein und drangen anschließend in den Kiosk ein. Ob etwas entwendet wurde, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

