Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 13.09.2019 - Tatverdächtiger nach versuchtem schweren Raub auf Kiosk festgenommen

Krefeld (ots)

Die Polizei hat am heutigen Freitag (10. Januar 2020) einen Tatverdächtigen festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, am 13. September einen Kiosk unter Vorhalt einer Waffe überfallen zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Strafverfolgungsbehörden hatten mit Fotos und Videos nach dem Räuber gefahndet. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4395751

Ein Zeugenhinweis aufgrund des Fahndungsplakates brachte die Ermittler im Dezember 2019 auf die Spur des 21-Jährigen. Umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen erhärteten den Tatverdacht. Bei der heutigen Wohnungsdurchsuchung im Stadtteil Oppum fanden die Beamten sowohl die Schreckschusswaffe, die er bei der Tatausführung benutzte, als auch Teile der Kleidung vom Überfall.

Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und zeigte sich geständig. Er ist bereits polizeibekannt, u.a. wegen Drogendelikten.

Das Amtsgericht Krefeld erließ am Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten schweren Raubes gegen den arbeitslosen Heranwachsenden. (25)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell