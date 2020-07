Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Soest (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Samstag (11.Juli), gegen 23.20 Uhr, wie ein Radfahrer in der Jakobistraße an einem VW Golf vorbeifuhr und diesen touchierte. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der unbekannte Radfahrer wird beschrieben als - Circa 180 cm groß - Schwarze, gelockte Haare - Normale Statur - Trug ein weißes Hemd und eine schwarze Hose, sowie einen schwarzen Rucksack Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

