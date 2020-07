Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht Mann nach sexueller Belästigung

Soest (ots)

Am Sonntag (12.Juli), gegen 17.30 Uhr, gingen zwei Jugendliche vom Bahnhof aus über die Werkstraße in Richtung Walburger Tor. In Höhe des dortigen Hotels fasste der Unbekannte eines der beiden Mädchen in Brusthöhe an und machte ihr ein unsittliches Angebot. Daraufhin liefen die beiden Jugendlichen weg. Der Unbekannte wird beschrieben als - circa 25 bis 30 Jahre alt - "relativ" groß - schlanke Gestalt - braune Haare - 3-Tage-Bart - Deutscher - sprach auffällig leise und undeutlich - Er trug zur Tatzeit orangenes/braunes T-Shirt und blaue Shorts Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

