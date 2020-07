POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 12.07.2020

Kreispolizeibehörde Soest

Datum: 12.07.2020

Geseke - Kollision zweier Radfahrerinnen Am Freitagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, kam es auf dem Marktplatz in Geseke zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen. Eine 43 Jährige aus Geseke befuhr mit ihrem Fahrrad den Marktplatz in Richtung Fußgängerzone. Aus der Fußgängerzone kam eine 71jährige Radfahrerin ebenfalls aus Geseke stammend, und wollte den Marktplatz in Richtung Viehstraße überqueren. Es kam zur Kollision der beiden Radfahrerinnen, wobei die 71 Jährige zu Boden stürzte und sich verletzte. Mit dem Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Soest - Bahnhofsvorplatz - Verletzte bei Schlägerei Am frühen Freitagabend kam es gegen 19.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz. Nach ersten Ermittlungen wurde eine Einzelperson von einer Personengruppe körperlich attackiert. Auf die Person wurde offensichtlich eingeschlagen und auch eingetreten. Die Personengruppe flüchtete in Richtung Bahnhof. Die verletzte Person, ein 22 Jähriger aus Möhnesee, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen auf der rückwärtigen Seite des Bahnhofs angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Auch bei dem Tatverdächtigen, einem 25 Jährigen aus Willebadessen, wurden Verletzungen festgestellt. Nach erfolgter Blutentnahme verbrachte der Tatverdächtige den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Der gesamte Sachverhalt wurde in einer Strafanzeige zusammengefasst. (AG)

Geseke - Einbruch in Steuerbüro Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag 17:30 Uhr und Samstagmorgen 10:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Büroräume einer Steuerberatung in der Kirchstraße in Störmede. Die unbekannten Täter verschafften sich zutritt zum Gebäude und entwendeten diverse technische Geräte aus den Büroräumen. Verdächtige Feststellungen oder Zeugenhinweise nimmt die Polizeidienststelle in Geseke oder Lippstadt unter 02941-91000 jederzeit entgegen. (BV)

