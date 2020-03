Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in Schule; Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in die Johann-Sebastian-Bach-Schule in der Fichtestraße ein.

Im Rektorat, im Sekretariat sowie in einem angrenzenden Klassenzimmer wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Offenbar fiel den Eindringlingen ein Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe in die Hände.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

