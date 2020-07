Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Router entwendet

Werl (ots)

Am Mittwoch (8.Juli), zwischen 16 Uhr und 21 Uhr, drang ein unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mellinstraße ein und entwendete einen WLAN Router. Wie er in die Räumlichkeiten gelangen konnte, steht bislang noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

