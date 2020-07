Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Spucken funktioniert nicht

Möhnesee (ots)

Der Versuch eines 26-jährigen Autofahrers aus Menden bei einer Verkehrskontrolle an der Seeuferstraße in Stockum einen freiwilligen Urintest mit Spucke zu versetzen, brachte ihm auch nichts. Als die Polizeibeamten ihm am Donnerstag, gegen 21.45 Uhr, erläuterten, dass alternativ zum freiwilligen Drogenvortest auch sofort eine Blutprobe angeordnet werden könne, kam der Urinvortest doch noch zum Abschluss. Ergebnis: Positiv. Die Fahrt ging weiter ins Krankenhaus, wo dem Mendener eine Blutprobe entnommen wurde. (reh)

