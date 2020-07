POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.07.2020 für den Bereich Peine.

Polizei Salzgitter

Mann aus dem offensichtlichen Umfeld einer Clan-Familie wirkte verbal auf Polizeibeamten ein.

Peine, Vöhrum, Vöhrumer Straße, 02.07.2020, 17:45 Uhr.

Zu einem Vorfall ist es am 02.07.2020 gegen 17:45 Uhr in Vöhrum gekommen. Ein in der Freizeit befindlicher Polizeibeamter wurde heute von einem Mann angesprochen, als er gerade mit seinem Rad privat unterwegs war.

Nachdem der Insasse eines Fahrzeuges den Polizeibeamten erkannt hatte, habe das Fahrzeug seine Geschwindigkeit reduziert und sei schließlich unmittelbar neben dem Polizeibeamten hergefahren.

Dabei wurde der Beamte aus dem Fahrzeug angesprochen und offenbarte Kenntnisse teilweiser persönlicher Verhältnisse.

Die Polizei konnte den Benutzer des Fahrzeuges ermitteln und suchte noch am Abend die Wohnadresse des Mannes auf. Hier führten die Beamten eine sogenannte Gefährderansprache durch. Die Polizei hat hierzu weitere Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei wird auch zukünftig sehr konsequent gegen Personen einschreiten, die versuchen, insbesondere auch auf Polizeibeamte einzuwirken.

