Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom Samstag, 21.03.20, 12.00 Uhr bis Sonntag, 22.03.2020, 09.00 Uhr

Körperverletzung

Am Samstag, den 21.03.20, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Danziger Straße, 38642 Goslar, zunächst zu verbalen Streitigkeiten und in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter zwei ehemaligen Lebensgefährten. Hierbei wurde dem 43-jährigen, männlichen Opfer durch dessen 23-jährige, ehemalige Lebensgefährtin Kratzer im Gesicht zugefügt.

Randalierende Person

Am Samstag, 21.03.20, gegen 17.00 Uhr, betrat ein alkoholisierter, 30-jähriger Mann aus Goslar, ein Geschäft in der Gutenbergstraße, 38640 Goslar. Hier ging er andere Kunden verbal und körperlich an, beleidigte die Mitarbeiter und bespuckte den Geschäftsinhaber. Der Mann erhielt zunächst einen Platzverweis durch die eingesetzten Beamten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 21.00 Uhr kam es in der Mühlenstraße, 38642 Goslar zu einem erneuten polizeilichen Einsatz mit dem jungen Mann aus Goslar. Nachbarn beschwerten sich über ruhestörenden Lärm. Der Verursacher verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten derart aggressiv und unkooperativ, dass er dem hiesigen Polizeigewahrsam zugeführt werden musste.

