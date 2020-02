POL-GI: Pressemeldungen vom 10.02.2020: Einbrecher in Linden unterwegs+++Pfefferspray und Glasflasche bei Auseinandersetzung im Einsatz+++46-jähriger Ladendieb in Haft+++ Polizisten angegriffen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Linden: Terrassentür aufgehebelt

Bargeld, ein Ehering sowie einen Kettenanhänger waren die Beute nach einem Einbruch von Sonntag (09. Februar) in Großen-Linden. Unbekannte hebelten zwischen 15.00 und 20:45 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Münzenberger Weg auf. Sie durchsuchten mehrere Zimmer des Gebäudes und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Linden: Einbruch in Leihgestern

In der Waldstraße in Leihgestern brachen Unbekannte am Sonntag (09. Februar) in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 19.00 und 21.30 Uhr hebelten sie eine Tür zum Keller auf und durchsuchten die Wohnräume. Aus dem Haus fehlen Bargeld in vierstelliger Höhe und ein Ladekabel. Der Schaden an der aufgehebelten Tür wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Auseinandersetzung in der Gießener Innenstadt

Am Freitagabend (07. Februar) geriet ein Streit zwischen zwei Männern offenbar außer Kontrolle. Die beiden Kontrahenten ließen ihre Verletzungen in Krankenhäusern behandeln. Ein Zeuge teilte gegen 21.15 Uhr einen Streit zwischen zweit Männern in der Schulstraße mit. Eine Person soll bereits am Boden liegen. Die alarmierten Polizeistreifen trennten die beiden Streithähne. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einem Lokal am Marktplatz zu Unstimmigkeiten zwischen einem 26-jährigem Mann aus Gießen und einem 28-Jährigen aus Heuchelheim. Dort sprühte der Gießener seinen Kontrahenten offenbar mit Pfefferspray ein. Im weiteren Verlauf schlug der Heuchelheimer den Gießener vermutlich mit einer Glasflache. Dabei erlitt der Gießener eine Verletzung am Kopf erlitt. Kurze Zeit später gerieten die beiden in der Schulstraße wieder aneinander. Dort zog sich der 28-Jährige eine Platzwunde zu: Sein Kontrahent hatte ihn offenbar mit einem Gürtel eine übergezogen. Die Ermittler leiteten gegen die Männer mehrere Ermittlungsverfahren ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: 46-jähriger Ladendieb in Haft

Die Polizei hat nach einem Ladendiebstahl von Samstagmittag (08. Februar) einen 46-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen. Gegen ihn wird wegen des schweren räuberischen Diebstahl ermittelt. Nach seiner Vorführung bei einem Richter sitzt er nun in Untersuchungshaft. Gegen 12.00 Uhr verließ der syrische Staatsangehörige einen Supermarkt in der Marburger Straße, offenbar ohne die Ware im Wert von etwa 70 Euro zu bezahlen. Nachdem der Marktleiter den Verdächtigen ansprach, zog dieser offenbar ein Tapeziermesser aus seiner Jackentasche. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme des Verdächtigen und zur Sicherstellung des Messers. Er ließ sich zur Tat nicht ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde er dem Richter vorgeführt, welcher anschließend Haftbefehl erließ. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen/Alicenstraße: Daimler aufgebrochen

In der Alicenstraße schlug ein Unbekannter zwischen Samstag (08.Februar) 19.00 Uhr und Sonntag (09.Februar) 9.45 Uhr die Scheibe eines Daimlers ein. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Auto nichts. Wer hat das Tatgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Klein-Linden: Schule mit Graffiti besprüht

Etwa 3.500 Euro Reinigungskosten hinterließen Unbekannte auf einem Schulgelände in der Lützelinder Straße in Kleinlinden. Zwischen 20.00 Uhr am Samstag (08. Februar) und 11.45 Uhr am Sonntag (09. Februar) besprühten die Täter eine ca 15qm großen Fläche einer Hauswand mit schwarzer und roter Farbe. Wer hat etwas bemerkt und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Allendorf/Lumda: PKW aufgebrochen und Geld gestohlen

In der Friedrich-Ebert-Straße schlugen Unbekannte zwischen Samstag (08.Februar) 17.37 Uhr und Sonntag (09.Februar) 17.00 Uhr die Scheibe eines Hyundai ein. Anschließend nahmen die Täter eine Handtasche aus dem Innenraum und stahlen Bargeld in Höhe von ca. 110 Euro. Die Handtasche legten sie anschließend wieder zurück. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Fahrzeug auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/9143-360.

Pohlheim/Dorf-Güll: Sachbeschädigung durch Vandalen

Unbekannte verwüsteten zwischen Donnerstag (06.Februar) 20.00 Uhr und Freitag (07.Februar) 9.00 Uhr ein Gartengrundstück in der Straße "Am Waldweg". Sie warfen Ziegelsteine und Einmachgläser kaputt und schütteten Kisten mit Plastikbällen aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Autofahrer mit positivem Test

Wahrscheinlich Cannabis hat ein 19-jähriger Autofahrer aus Wettenberg zu sich genommen. Der Autofahrer wurde am Freitagabend (07.Februar) gegen 21.15 Uhr in der Ederstraße durch eine Streife kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Ein erster Test verlief "positiv". Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Polizisten angegriffen

Gegen 02.50 Uhr Sonntagfrüh (09.Februar) kontrollierten Polizeibeamte einen 41-jährigen Mann in der Ludwigstraße. Als der Mann sich nicht ausweisen konnte und zwecks einer Identitätsfeststellung zur Wache mitkommen sollte, trat der 41-Jährige gegen das Polizeifahrzeug. Weiterhin beleidigte er die Beamten und trat nach ihnen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Alkoholfahrer erwischt

Am Freitagnachmittag (07. Februar) zogen Gießener Polizisten einen alkoholisierten Rollerfahrerfahrer aus dem Verkehr. Gegen 16.30 Uhr fiel den Ordnungshütern der Zweiradfahrer im Bantzerweg auf. Sie stoppten den Roller und mussten feststellen, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Das Display des Testgeräts zeigte einen Wert von 0,78 Promille an. Er musste mit auf die Polizeiwache, wo er sich bereit erklärte in ein Atemalkoholmessgerät zu pusten. Auf den Mann kommt nun ein vierwöchiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie 500 Euro Bußgeld zu.

Gießen: Autofahrt endet mit Blutprobe

Die Fahrt eines Autofahrers endete am Freitagabend (07. Februar) mit einer Blutprobe. Bei der Kontrolle in der Ederstraße um 21.15 Uhr reagierte ein Drogentest auf THC. Ein Arzt entnahm dem Betroffenen die Blutprobe ab und anschließend durfte er die Polizeiwache wieder verlassen.

Gießen: Schwedisches Auto ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ein gutes Gespür hatten offenbar Polizeibeamte bei einer Kontrolle eines schwedischen Autos in der Dammstraße. Es ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz in Deutschland unterwegs war. Der Fahrer und der Beifahrer, der zugleich auch der Halter war, wurden zunächst mit zur Polizeiwache genommen. Eine Überprüfung über die schwedischen Behörden verschaffte Klarheit und bestätigte den Verdacht. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte das Duo die Wache wieder verlassen.

Verkehrsunfälle:

Gießen/Grünberger Straße: Hund lief vor Auto

Zu einem Unfall mit einem schwarzen Hund kam es am Sonntag (09.Februar) gegen 23.55 Uhr. Ein 60-Jähriger Mann befuhr mit seinem VW die Grünberger Straße stadtauswärts, als plötzlich in Höhe der Hausnummer 66 ein großer, schwarzer Hund von rechts über die Fahrbahn lief. Der 60-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Hund zusammen. Von dem Hund fehlte nach dem Unfall jede Spur. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Wer kann Angaben zu dem Hund machen bzw. der Identität des Halters? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Gambacher Kreuz: Reifen geplatzt

Ein 43-jähriger Mann befuhr am Samstag (08.Februar) die Bundesautobahn 45 in Richtung Dortmund. Gegen 23.55 Uhr platzte kurz hinter dem Gambacher Kreuz der linke, hintere Reifen an seinem Mercedes. Der 43-Jährige geriet ins Schleudern, knallte in die Leitplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 9.540 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei unter Tel. 06033/7043-5010.

Kinzenbach: Vorfahrt missachtet

Am Samstag (08.Februar) kam es zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten. Eine 48-Jährige Frau aus Biebertal befuhr gegen 12.50 Uhr mit ihrem Citroen die Krofdorfer Straße. An der Einmündung zur Atzbacher Straße wollte sie nach links in Richtung Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den 38-jährigen Fahrer eines Linienbusses. Der 38-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein Fahrgast des Busses verletzte sich leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

3.500 Euro Schaden war die Folge eines Verkehrsunfalls von Freitag (07.Februar) in der Grünberger Straße. Ein 18-Jähriger Mann befuhr die Grünberger Straße in Richtung Ludwigsplatz als er vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß er in Höhe der Hausnummer 23 gegen einen Metallpoller. Glücklicherweise verletzte sich der 18-Jährige nicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: PKW gegen Baum gestoßen

Zu einem Unfall kam es Samstagabend (08.Februar) gegen 19.10 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von er Fahrbahn ab, streifte einen Baum und einen Parkstreifenbegrenzer. Der Unfallverursacher stellte den nicht mehr fahrbereiten VW ab und entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber durch eine Streife der Polizei ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430

Linden: Auffahrunfall

Ein 37-jähriger Mann fuhr am Sonntagabend (09.Februar) auf die Ampelanlage an der Kreuzung Max-Eyth-Weg/Ferniestraße aus Gießen kommend zu. Dabei bemerkte er einen an der Ampel wartenden 19-jährigen Mann vermutlich zu spät und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Marburger Straße: Honda auf Parkplatz beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marburger Straße geparkten Honda. Der rote Civic stand dort am Samstag (08.Februar) zwischen 12.30 und 12.40 Uhr. Als die Fahrerin wieder zu ihrem Auto kam, war er an der hinteren, rechten Tür verkratzt. Die Beschädigung könnte durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Wer hat Beobachtungen des Unfallhergangs gemacht und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hohenahr: Ausweichmanöver verursacht eine Leichtverletzte

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (05.Februar) gegen 17.00 Uhr auf der Landesstraße 3376. Eine 19-jährige Frau befuhr die L3376 von Erda nach Frankenbach. Ein entgegenkommendes, bisher unbekanntes, Fahrzeug fuhr offenbar über die Begrenzungslinie. Die 19-Jährige erschreckte sich und rutschte mit ihrem PKW in den Straßengraben. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort. Wer kann Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

