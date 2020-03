POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 22.03.2020

Polizeiinspektion Goslar

Körperverletzung

In einer Wohngruppe soll ein 13jähriger seine Erzieherin nach einer verbalen Auseinandersetzung geschlagen und hierdurch leicht verletzt haben. Ein Strafverfahren wurde durch die eingesetzten Beamten eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstagabend stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Osterwiecker Straße in Vieneburg gegen einen ordnungsgemäß abgestellten blauen Pkw Audi. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Mögliche Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg bzw. die Polizeistation Vienenburg.

