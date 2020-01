Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hilgert - Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall in Hilgert am 08.01.2019

Hilgert (ots)

Infolge des schweren Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der L 307 in Hilgert ist in der Nacht eine weitere Person verstorben. Dabei handelt es sich um einen Insassen aus dem Fahrzeug, in dem bereits zwei weitere Personen ums Leben gekommen sind. Die Unfallursache ist nach wie vor unklar, ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz hinzugezogen.

Derzeit bitten wir von weiteren Anfragen hinsichtlich einer möglichen Unfallursache abzusehen.

