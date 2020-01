Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von landwirtschaftlichem Gerät

Meudt (ots)

Im Zeitraum vom 10.12.2019 bis 03.01.2020 wurden von einem Flurstück in Meudt, oberhalb der Malbergstraße, ein Aufsatz für eine Kehrmaschine und ein Heuwender gestohlen. Vermutlich wurde das Eingangstor des umzäunten Geländes mit der Gabel eines Traktors herausgehoben, um sich Zugang zu verschaffen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zeitraum werden an die PI Westerburg, 02663-98050 erbeten.

