POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 2. Juli 2020:

Wolfenbüttel: Polizei sucht Hinweise zu einer Fußgängerin

Sonntag, 21.06.2020, gegen 18:00 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Hinweise zu einer bislang unbekannten Fußgängerin, welche am Sonntag, 21.06.2020, gegen 18:00 Uhr, die Lindener Straße an der Ampelanlage in Höhe der Polizeidienststelle überquert hatte. Nach einem Zeugenhinweis habe ein PKW Fahrer die auf der Fahrbahn befindliche Fußgängerin mit seinem PKW überholt, obwohl die Ampelanlage bereits von gelb auf rot umgesprungen sei. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: zwei Radfahrer bei Unfällen leicht verletzt

Am Dienstag, 30.06.2020, gegen 17:30 Uhr, wurde ein 63-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Neuer Weg leicht verletzt. Demnach habe ein 67-jähriger Autofahrer den Radfahrer beim Rückwärtsausparken übersehen, so dass dieser durch den Anstoß zu Fall kam und sich hierbei verletzte. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. An der Einmündung Heinrich-Heine-Straße / Adersheimer Straße übersah am Mittwoch, 01.07.2020, gegen 17:00 Uhr, ein 41-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit eine von rechts kommende, den Radweg in falscher Fahrtrichtung nutzende 47-jährige Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen.

