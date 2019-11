Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Daruper Straße

Einbruch in Werkstatt

Coesfeld (ots)

Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten bislang unbekannte Einbrecher in eine Werkstatt an der Daruper Straße. Im Zeitraum von Montag (11.11.)20 Uhr bis Mittwoch 13 Uhr brachen sie das nach einem vorherigen Einbruch provisorisch gesicherte Fenster zu der Werkstatt auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

