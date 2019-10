Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 20-Jähriger bei "Baumunfall" schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am frühen Montagabend (21.10.2019) gegen 18:30 Uhr kam es auf der Landesstraße zwischen den Ortschaften Lanhausen und Ueterlande zu einem schweren Verkehrsunfall. Der VW Passat eines 20-Jährigen aus der Gemeinde Loxstedt kam, in Richtung Ueterlande fahrend, aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß im Seitenraum gegen einen Straßenbaum. Rund 60 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Ueterlande, Loxstedt und Dedesdorf retteten den jungen Fahrer aus dem Unfallfahrzeug. Der Heranwachsende wurde schwer verletzt in eine Klinik gefahren. Die L 121 war bis ca. 23 Uhr voll gesperrt.

