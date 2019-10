Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher suchen Bares + Einbrecher scheitern an Tür

Cuxhaven (ots)

Einbrecher suchen Bares

Wurster Nordseeküste. Noch unbekannte Täter brachen am Freitag (18.10.2019) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 23:45 Uhr ein Fenster auf und brachen so in ein Einfamilienhaus in der Midlumer Dorfstraße ein. Der oder die Täter entkamen u.a. mit vorgefundenem Bargeld. Im Zeitraum zwischen Freitagmittag (18.10.2019), 12 Uhr, und Sonntag (20.10.2019), 14 Uhr, brach jemand eine Terrassentür auf und gelangte so in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hinter der Lieth". Auch hier entwendeten der oder die Täter u.a. vorgefundenes Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (04743-9280).

Einbrecher scheitern an Tür

Altenwalde. Im Zeitraum von Donnerstagabend (17.10.2019), 21:45 Uhr, bis Freitagmorgen (18.10.2019), 10:30 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter erfolglos, die Haustür eines Bungalows in der Theodor-Fontane-Straße in Altenwalde aufzuhebeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) zu wenden.

