Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Sachbeschädigungen - Trickdiebstahl - Diebstahl

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Versuchter Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld - In der Nacht von Donnerstag (04.06.) auf Freitag (05.06.) versuchten Unbekannte in einen Kellerraum innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Falkenblick" einzubrechen. Die Täter versuchten, ein Schloss aufzubrechen, was jedoch augenscheinlich misslang und sie von der weiteren Tatausführung absehen ließ. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Windschutzscheibe an Pkw beschädigt

Bad Hersfeld - Am Freitag (05.06.), zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigten Unbekannte die Windschutzscheibe an einem weißen VW Golf. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Straße "Neumarkt" abgestellt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Trickdiebstahl - Geldbörse gestohlen

Bad Hersfeld - Am Freitag (05.06.), gegen 16:30 Uhr, war eine 83-jährige Dame aus dem Raum Bad Hersfeld fußläufig im Bereich der Straße "Beckersgraben" unterwegs. Plötzlich wurde sie von einer ihr unbekannten männlichen Person angesprochen und nach dem Weg nach Frankfurt gefragt. Trotz mehrfacher Erklärungsversuche, dass sie dem Mann nicht weiterhelfen könne, fragte dieser unbehelligt weiter nach dem Weg und breitete schließlich auch noch eine Landkarte vor der Geschädigten aus. Während dieses Vorgehens entnahm die männliche Person vermutlich die Geldbörse der älteren Dame aus deren Einkaufskorb, den diese über dem Arm trug. Im Anschluss entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Die Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, zwischen 40 und 50 Jahren, circa 170 cm groß, korpulente Figur, kurze dunkle Haare und er zeigte ein gepflegtes Äußeres. Zum Tatzeitpunkt war der Täter komplett schwarz bekleidet. Vermutlich war er zudem mit einem grauen Opel Corsa unterwegs. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Eurobetrag.

Versuchter Einbruch in Baustellencontainer

Hauneck / Unterhaun - Vermutlich in der Nacht zu Sonntag (07.06.) versuchten Unbekannte, in einen Baustellencontainer im Bereich des Rotenseer Wegs einzubrechen. Hierbei beschädigten die Täter außerdem zwei Radlader, welche vor dem Container abgestellt gewesen waren. Aus bisher unbekannten Gründen ließen sie von ihrer weiteren Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Pedelec gestohlen

Rotenburg - Am Sonntag (07.06.), zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Pedelecs der Marke Cube - MTB Stereo Hybrid 140 SL 500 - im Bereich der Breitenstraße. Der Geschädigte hatte es dort abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

