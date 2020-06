Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen - Brand -

Vogelsbergkreis (ots)

Hochsitz beschädigt

Lehrbach - Vermutlich zwischen Donnerstag (04.06.) und Freitag (05.06.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Hochsitz, welcher sich im Waldgebiet von Lehrbach befindet. Die Täter beschmierten einen bereits umgeworfenen Hochsitz mit Farbe und rissen ein Hinweisschild ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Reifen an Auto eingestochen

Lauterbach - In der Nacht zu Freitag (05.06.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Autoreifen eines blauen Opel Astras. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug im Bereich der Karlstraße abgestellt. Unbekannte stachen den Reifen mit einem spitzen Gegenstand ein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Brand eines Ferienhauses

Ulrichstein - Am Samstag (06.06.), gegen 07:35 Uhr, kam es zum Brand eines aktuell unbewohnten Ferienhauses in Kölzenhain. Das Haus befindet sich in der Nähe der Landesstraße 3325 zwischen Kölzenhain und Bobenhausen. Das Feuer brach aus bisher unbekannter Ursache aus und zerstörte das komplette Ferienhaus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte das Feuer schließlich löschen. Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Lauterbach unter der Telefonnummer 06631/974-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Pkw zerkratzt

Schwalmtal / Brauerschwend - In der Nacht von Freitag (05.06.) auf Samstag (06.06.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Toyota "Auris". Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug im Bereich der Alsfelder Straße abgestellt. Unbekannte zerkratzten das Fahrzeug und verursachten so einen Schaden von rund 500 Euro.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Schotten - In der Nacht zu Sonntag (07.06.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Opel Corsa. Dieser war durch die Geschädigte im Bereich der Karlstraße abgestellt worden. Unbekannte zerkratzten das Fahrzeug großflächig und beschädigten außerdem noch den Heckscheibenwischer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

