Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit fremdem Auto unterwegs

Rösrath (ots)

Ein 37-jähriger Siegburger ist am Sonntagnachmittag (01.03.) auf der Sülztalstraße aufgefallen und anschließend einer intensiven Überprüfung unterzogen worden.

Der Opel-Fahrer fiel gegen 14:20 Uhr der Polizei auf, weil er zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sofort körperliche Auffälligkeiten, die einen Drogenkonsum vermuten ließen. Auf Vorhalt räumte der Siegburger ein, am Vortag Cannabis und Kokain konsumiert zu haben; ein Vortest bestätigte diese Angaben. Die Frage nach seinem Führerschein war überflüssig - er gab an, noch nie einen besessen zu haben. Auch bei dem Auto ergaben sich Anzeichen für eine Straftat, da der 37-Jährige nicht Besitzer des Opel war. Nach ersten Erkenntnissen hat er eine günstige Gelegenheit genutzt, im familiären Umfeld die Schlüssel zu nehmen und den Opel unerlaubt in Gebrauch zu nehmen.

Es folgte eine Blutprobe wegen der Drogenfahrt. Neben dieser Ordnungswidrigkeit erwartet den Siegburger noch ein Strafverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Unbefugten Ingebrauchnahme. (rb)

