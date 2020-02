Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Misslungener Einbruchsversuch

Bergisch Gladbach (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Herkenrath ist versucht worden, die Wohnungstür der Dachgeschosswohnung aufzubrechen. Dies misslang jedoch.

Der Bewohner der Dachgeschosswohnung in der Straße Kierdorf renoviert gerade und plant seinen Umzug. Er hatte die Wohnung am Mittwoch (26.02.) gegen 17:00 Uhr nach seiner Arbeit verlassen und war am Donnstag (27.02.) gegen 11:00 Uhr zum weiter renovieren zurückgekehrt. Dabei stellte er fest, dass versucht worden war, die Wohnungstür aufzudrücken. Da diese jedoch von ihm ordnungsgemäß verschlossen wurde, hielt sie den Einbrechern stand.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der genannten Zeit etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

