Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Mit gestohlenem Schlüssel eingebrochen

Kürten (ots)

Diebe haben einen Haustürschlüssel aus einem Spind gestohlen, um damit anschließend in das Einfamilienhaus des Geschädigten einzubrechen.

Der 69-jährige Geschädigte ging gestern (26.02.) gegen 12:00 Uhr in ein Schwimmbad an der Straße Broch. Bei den Umkleidekabinen bemerkte er zwei männliche Personen, die sich verdächtig lange an den Spinden aufhielten. Als er gegen 13:30 Uhr seine Sachen wieder aus dem Spind holen wollte, stand dieser offen. Diebe hatten die Türe aufgebrochen und sein Portmonee samt Personalausweis, Fahrzeugpapiere, Kredit- und EC-Karten bis zum hin zum Bargeld gestohlen. Auch Fahrzeug- und Haustürschlüssel ließen die Täter nicht zurück. Lediglich die Kleidung des 69-Jährigen hing noch im Schrank. Daraufhin verständigte der Rentner seine Ehefrau mit der Bitte, ihm den Zweitschlüssel vom Auto zu bringen. Gegen 14.30 Uhr war seine Frau zurück am Haus in der Offermannsheider Straße und musste entsetzt feststellen, dass sämtliche Räume und Behältnisse durchwühlt worden waren. Offensichtlich hatten die Diebe den geklauten Haustürschlüssel benutzt und waren in Abwesenheit der Geschädigten eingebrochen. Sie erbeuteten hier eine Geldkassette mit Papieren. Den im Schwimmbad erbeuteten Schlüssel behielten sie genauso wie das Portmonee mit allen Papieren und Karten.

Die beiden männlichen Personen an den Spinden werden wie folgt beschrieben:

Beide waren etwa 180 cm groß. Der eine hatte dunkles und mittel-kurzes Haar. Er hatte eine schmale Statur und auffällige X-Beine. Er trug eine dunkle Badehose und sprach kaum Deutsch.

Der zweite Mann hatte dunkelblondes Haar. Er war am gesamten Körper tätowiert und sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr die Männer am Schwimmbad und in der Offermannsheider Straße gesehen haben, sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu wenden. (gb)

