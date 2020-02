Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Wohnungseinbruch am Morgen

Wermelskirchen (ots)

Als die Wohnungsinhaber für zwei Stunden am Morgen nicht anwesend waren, wurde bei ihnen eingebrochen.

Am Mittwochmorgen (26.02.), gegen kurz vor 8 Uhr, verließen die Bewohner ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Neuenhöhe. Als die 17-jährige Tochter der Wohnungsinhaber um 10 Uhr nach Hause kam, konnte sie überraschend die Wohnungstür nicht mehr öffnen. Sie konnte jedoch durch einen Spalt sehen, dass die Wohnungstür von innen mit einem Türriegel und einem Möbelstück verbarrikadiert war. Zudem erkannte sie, dass die Küchentür zum Wintergarten offen stand.

Alarmierte Polizeikräfte umstellten wenig später das Objekt und durchsuchten die Wohnung. Leider waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Bei Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizei RheinBerg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

