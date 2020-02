Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 15.02.2020, um 05:40 Uhr befuhr eine 64-jährige Schwelmerin mit ihrem Pkw Citroen in grau, die Talstraße in Richtung Berliner Straße. Im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Prinzenstraße übersah sie die aus Richtung Prinzenstraße kommende 26-jährige Schwelmerin mit ihrem Pkw Mitsubishi in grün. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich beide Unfallbeteiligten leicht verletzten und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht wurden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell