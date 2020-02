Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer in Schildgen schwerstverletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 65-jähriger Radfahrer ist am frühen Freitagmorgen (28.02.) an der Kreuzung Altenberger-Dom-Straße / Leverkusener Straße schwer verletzt worden.

Der Bergisch Gladbacher war um 05:00 Uhr mit seinem Rad neben der Altenberger-Dom-Straße in Richtung Köln unterwegs. An der Kreuzung Leverkusener Straße fuhr er geradeaus über die Fahrbahn.

Zeitgleich war ein 61-jähriger Odenthaler mit einem Sattelzug auf der Altenberger-Dom-Straße in Richtung Köln unterwegs. Der Lkw-Fahrer bog an der Kreuzung Leverkusener Straße nach rechts ab, wobei er den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer übersah.

Nach ersten Erkenntnissen überrollte der Lkw den Radfahrer, der dabei schwerste Verletzungen erlitt. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst den Verletzten in eine Kölner Unfallklinik, wo er intensivmedizinisch versorgt wird.

Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte der Odenthaler den Unfall nicht. Ein anderer Verkehrsteilnehmer machte ihn auf den Unfall aufmerksam. Daraufhin wendete der 61-Jährige seinen Lkw und fuhr selbstständig zur Unfallstelle zurück. Er wird zurzeit beim Verkehrskommissariat vernommen.

Die Polizei RheinBerg erhielt an der Unfallstelle Unterstützung von dem VU-Team des PP Köln, um die Spurenlage an der Kreuzung und an den Fahrzeugen zu sichern. Die Leverkusener Straße musste im morgendlichen Berufsverkehr für knapp drei Stunden gesperrt werden. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell