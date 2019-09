Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Quad-Fahrerin (Landkreis Vorpommern-Rügen).

PHR Bergen (ots)

Am 14.09.2019, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 39-jährige Rüganerin mit einem geliehenen Quad einen Landweg zwischen Garz/ Gützlaffshagen in Richtung L 30 (Landkreis Vorpommern-Rügen). Nach einer leichten Rechtskurve kam sie vom Weg ab und kippte mit dem Quad um. Hierbei erlitt sie Rückenverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Greifswald gebracht. Das Quad konnte augenscheinlich unbeschädigt an den Besitzer übergeben werden. Polizeibeamte des PHR Bergen vollzogen die Unfallaufnahme. Im Auftrag Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

