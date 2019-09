Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - Radfahrendes Kind und Pkw stoßen zusammen, jedoch nur leichter Sachschaden

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Montagabend, 02.09.2019, befuhr eine Pkw-Fahrerin gegen 18:30 Uhr die Jakob-Borchers-Straße und übersah beim Abbiegen nach links in die Kirchstraße ein 9-jähriges Kind, das verbotswidrig mit dem Rad den Radweg in gleiche Richtung befuhr. Es kam zu einer Berührung mit dem Pkw und glücklicherweise entstand nur leichter Sachschaden.

