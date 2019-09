Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Alkoholisierter Mann drohte aus einem parkenden Pkw zu fallen - Polizei wurde Gefahren abwehrend tätig

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am frühen Dienstagabend, 03.09.2019, erhielt die Polizei gegen 18:35 Uhr Kenntnis, dass eine männliche Person aus einem parkenden Pkw zu fallen drohen würde.

Die an der Altjührdener Straße beim Parkplatz am Wald eintreffenden Beamten stellten fest, dass die in einem grauen Smart sitzende männliche Person erheblich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille.

Da keine vorherige Fahrt mit dem Kraftfahrzeug nachgewiesen werden konnte, haben die Beamten aus Gefahren abwehrenden Gründen sowohl den alkoholisierten Mann und dn Fahrzeugschlüssel an die Ehefrau übergeben.

