Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagmorgen (19.02.2019) in der Benzstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamten haben zwischen 07.30 Uhr und 09.30 Uhr den Verkehr aus Richtung Untertürkheim kontrolliert. Insgesamt überschritten 22 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer um mehr als 21 km/h. Sie alle müssen mit Anzeigen, empfindlichen Geldbußen und Punkten in Flensburg rechnen, darüber hinaus müssen fünf mit Fahrverboten rechnen.

