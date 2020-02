Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Diebstahl auf Raststätte in Königsforst

Rösrath (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (27.02.) raubten unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen 00:00 Uhr und 06:20 Uhr auf dem Parkplatz der Raststätte Königsforst einen 27-jährigen Kroaten in seinem Mercedes Sprinter aus. Der Mann war gegen Mitternacht auf seinem Fahrersitz eingeschlafen und stellte am nächsten Morgen fest, dass das Seitenfenster seines Fahrzeugs vollständig aus der Gummifassung herausgetrennt und ihm Bargeld aus seiner vor dem Lenkrad platzierten Geldbörse entwendet wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

