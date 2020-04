Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Schwarzwaldhochstraße - In Gegenverkehr geraten

Baden-Baden (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der B500 nach Ortsende Geroldsau zu einem Verkehrsunfall. Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit kam kurz nach 16 Uhr ein 39-Jähriger mit seinem Audi R8 in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes. Dessen 41 Jahre alter Fahrer sowie der Unfallverursacher wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, ein Schaden von ungefähr 90.000 Euro. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Den Unfallverursacher erwartet nunmehr ein Strafverfahren.

