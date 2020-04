Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Beamte auf das Heftigste beleidigt

Rastatt (ots)

Zu einer häuslichen Streitigkeit in der Engelstraße wurde die Beamten des Polizeirevier Rastatt am Montagabend kurz vor 20 Uhr zu Hilfe gerufen. Nach ersten Feststellungen der Beamten hatte ein 14-Jähriger, nach einem zunächst verbalen Streit mit seiner Mutter, angefangen in der Wohnung zu randalieren. Hierbei gingen mehrere Glasscheiben zu Bruch und der Jugendliche verletzte sich hierbei nach bisherigen Erkenntnissen selbst. Beim Eintreffen der Beamten rannte der junge Mann, stark an der Hand blutend, davon. Er konnte durch die Beamten in der Lyzeumstraße eingeholt und dann auch unter heftiger Gegenwehr zur notwendigen Behandlung seiner Verletzung in das nahe Krankenhaus gebracht werden. Hierbei beleidigte er die Beamten sowohl auf der Straße wie auch in der Klinik auf das übelste. Er stand, wie die Ermittlungen ergaben, nicht unerheblich unter alkoholischer Beeinflussung.

