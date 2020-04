Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Amtsanmaßung mit Folgen

Lahr (ots)

Einen gehörigen Schrecken dürfte eine 62-Jährige am Dienstagmorgen kurz nach 2 Uhr in der Hugo-Eckener-Straße bekommen haben. Sie wurde zur Tatzeit von einem jungen Mann angesprochen, der angab ein Polizist in Zivil zu sein. Zum angeblichen Beweis zeigte er der Frau eine Pistole die er im Hosenbund mit sich trug. Die Frau rief über Notruf die Polizei und im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte von den Beamten des Polizeirevier Lahr in der Biermannstraße ein 17-Jähriger festgestellt werden, der beim Erkennen der Beamten noch versuchte, sich in einem nahen Gebüsch zu verstecken. Nach der anschließenden Festnahme konnte im Gebüsch, eine mutmaßlich von dem 17-jährigen zuvor weggelegte Softairpistole aufgefunden werden. Der Jugendliche wurde später in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Beamten des Polizeirevier Lahr haben die Ermittlungen übernommen. Der junge Mann muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

