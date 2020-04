Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Hausverbot für Baumarkt

Kehl (ots)

Kein Verständnis für die getroffene Regelung, dass pro Haushalt nur eine Person einen Baumarkt in der Straße Am Sundheimer Fort 1 betreten darf, brachten zwei junge Männer am Montag der Marktleitung entgegen. Letztendlich mussten die hinzugerufenen Beamten des Polizeirevier Kehl das von der Marktleitung gegen die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer ausgesprochene Hausverbot durchsetzen.

/ag

