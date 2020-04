Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Bischweier - Schwer verletzte Pedelec-Fahrerin

Kuppenheim (ots)

Bei einem Sturz mit ihrem Pedelec zog sich am Sonntagnachmittag eine 76-jährige Frau schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Gegen 13:15 Uhr war die Frau auf dem Radweg von Bischweier in Richtung Kuppenheim unterwegs, als sie im Bereich der Unterführung zur B 462 nach einer kurzen Ablenkung mit einem Pedal die Bordsteinkante streifte und stürzte. Ein Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden.

/rs

