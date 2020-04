Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Schwaibach - Unter Alkohol gestürzt

Gengenbach (ots)

Mit schweren Verletzungen endete am Sonntagabend ein Verkehrsunfall eines Radfahrers. Der Jugendliche war gegen 23 Uhr auf der Schwaibachtal talwärts unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Kinzigstraße abzubiegen. Dabei kam er jedoch, offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung von rund 1,2 Promille, nach links ab. Am linken Fahrbahnrand kam der Radler zu Fall und kollidierte mit dem Bordstein und einem Geländer. Mit schweren Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in das Offenburger Klinikum gebracht.

