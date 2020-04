Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kuhbach - Fahrradfahrerin angefahren und weggefahren

Lahr, Kuhbach (ots)

Die Beamten des Polizeirevier Lahr sind auf der Suche nach einem flüchtig gegangenen Fahrer eines weißen Transporters. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeibeamten wollte am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr eine 59 Jahre alte Fahrradfahrerin von der Brudertalstraße kommend nach links auf die B 415 abbiegen. Hierbei fuhr sie über die dortige Bushaltestelle an einem verkehrsbedingt stehenden Auto vorbei. Die Idee des Vorbeifahrens über die Bushaltestelle hatte auch der oder die Lenker/-in des jetzt gesuchten weißen Transporters, so dass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Die Radfahrerin kam zu Fall und wurde hierbei am Bein verletzt. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Die Polizeibeamten des Polizeirevier Lahr bitten um Hinweise unter der Telefonnummer, 07821 277-0.

/ag

