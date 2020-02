Polizei Dortmund

POL-DO: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall in Dortmund-Kurl

Dortmund (ots)

Am Samstagabend (15. Februar) sind bei einem Verkehrsunfall in Dortmund-Kurl fünf Personen - darunter zwei Kinder - verletzt worden. An drei Autos entstand hoher Sachschaden.

Gegen 17.40 Uhr hielt der Fahrer eines BMW auf Grund eines Rückstaus seinen Wagen auf der Kurler Straße in Höhe der Fohlenkampstraße an. Wenig später prallte das Auto eines 80-jährigen Dortmunders nahezu ungebremst auf das Heck des BMW. Unmittelbar nach der Kollision setzte der 80-Jährige zurück und fuhr gegen die Seite eines geparkten Autos.

Der Senior wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Zeugen um den Mann.

Der 44-jährige Fahrer des BMW sowie dessen 42-jährige Beifahrerin und die beiden Kinder im Alter von fünf und 13 Jahren (alle aus Kamen) wurden leicht verletzt.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 24.000 Euro.

