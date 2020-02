Polizei Dortmund

POL-DO: Am Remberg: Straße nach Unfall gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0197

Auf der Straße Am Remberg in Dortmund-Hörde hat es heute Morgen (17. Februar) einen Unfall gegeben, in dessen Folge die Polizei den Bereich zwischen der Einmündung Faßstraße / Weingartenstraße und Am Remberg / An den Emscherauen gesperrt hat.

Auslöser für den Unfall um 8:34 Uhr ist nach jetzigem Kenntnisstand vermutlich ein medizinischer Notfall den ein Autofahrer erlitten hat. Offenbar kam es hierdurch zu einem Zusammenstoß mit mehreren anderen Autos.

Derzeit dauern die Unfallaufnahme und die Sperrung an.

Wir berichten nach.

