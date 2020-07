Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Unfall

Warstein (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der Straße "Lanfer" zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Warsteiner war in Richtung Warstein unterwegs, als die Fahrzeuge vor ihm bremsten. Er konnte sein Auto, trotz einer Vollbremsung, nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Heck des Wagens einer 49-jährigen Warsteinerin auf. Deren 28-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. (wo)

